Ultime Notizie – orari | dove vederle in tv

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 luglio 2023) Gp Belgio 2023, la Formula 1 torna in pista oggi per le prove libere e le qualifiche che definiranno la griglia di partenza per la gara che si terrà domenica 30 luglio sul circuito di Spa-Francorchamps.L’o delle prove libere 1 è fissato per le 13.00, mentre a partire dalle 17.00 inizieranno le qualifiche. Domani, quindi, il nuovo format Sprint Shootout alle 12.00 e Sprint alle 16.30. Infine domenica la gara fissata per le 15.00. COMEIN TV Diretta tv e streaming di prove e qualifiche su Sky e in streaming sull’app SkyGo, streaming on demand su Now. Le qualifiche saranno inoltre trasmesse gratuitamente in chiaro su Tv8, ma in differita dalle 22.00 e in replica alle 15.00 domani, sabato 29 luglio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione