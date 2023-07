Ultime Notizie – Morto Randy Meisner | il cofondatore degli Eagles aveva 77 anni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 luglio 2023) Randy Meisner, bassista, cantante edella leggendaria rock band, èall’età di 77. A darne l’annuncio è la band su sito ufficiale e social. “Gliannunciano con trsitezza che il membro fondatore, bassista e cantante, Randy Meisner, è deceduto il 26 luglio a Los Angeles all’età di 77, a causa di complicazioni dovute alla broncopneumopatia cronica ostruttiva“, recita la dichiarazione pubblicata nella notte. “Randy è stato parte integrantee determinante nel primo successo della band. La sua estensione vocale era sorprendente, come è evidente nella sua ballata ‘Take It to the Limit”, hanno detto gli. “In qualità di bassista originale del pionieristico ...