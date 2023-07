Ultime Notizie – Mafia | ira Salvini | Io mandante? Delirio a sinistra | querelo

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – “Dopo essermi preso del ‘ministro della Mala Vita’, dainsistono con dichiarazioni deliranti: ‘’, ‘dasegnali molto preoccupanti sul fronte della lotta alla’… . Ma come si permette questo ‘signore’?! Vergogna. Querela subito, e poi vediamo se ci riprovano”. Lo scrive sui social Matteo, leader della Lega, postando una card con le parole e l’immagine del deputato del Pd Beppe Provenzano, che aveva aggiunto: “L’attacco a Don Ciotti, la riforma del Codice degli Appalti… E’ lui ilpolitico del caso Saviano”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

La Russia è pronta al dialogo su un accordo politico ma l'Ucraina rifiuta qualsiasi opportunità pur essendo in una situazione non facile, ha ribadito il portavoce del Cremlino. 'L'esercito russo sta ...ARTICOLO PRECEDENTE Salerno, metropolitana fino all'Aeroporto di Pontecagnano: via libera da Rfi ARTICOLO SUCCESSIVO Torna a Polla il 'Falaut Campus 2023'Zerottonove Unisa, firmato l'...... Anas: al via il primo fine settimana di esodo estivo ARTICOLO SUCCESSIVO Unisa, firmato l'Accordo per la costituzione dell'Osservatorio per la CybersicurezzaZerottonove Unisa, ...

Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 28 luglio. DIRETTA Sky Tg24

La seconda economia della zona euro è cresciuta dello 0,5% nei tre mesi fino alla fine di giugno, dopo aver espanso lo 0,1% rivisto nel primo trimestre, ha detto INSEE nel suo rapporto trimestrale sul ...Da allora, DeSantis ha messo in atto diverse rappresaglie, alcune delle quali includevano la creazione di una prigione statale su terreni confinanti, l'aumento delle tasse e l'esplorazione della ...