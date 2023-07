Ultime Notizie – Madonna festeggia il 40° del suo primo album | ecco come

(Di venerdì 28 luglio 2023)torna a ballare in un video pubblicato sui social perre i 40 anni del suo, uscito nel 1983 e intitolato proprio ‘’. Sulle note di ‘Lucky star’, uno dei brani di quell’accenna a qualche passo di danza prima di guardare in camera per strizzare l’occhio ai tanti fan che attendevano da tempo aggiornamenti sulla sua salute dopo il ricovero per la grave infezione che l’aveva colpita nelle scorse settimane. Giocando sul titolo del brano ‘Lucky star’ (‘Stella fortunata’),scrive accanto al video: “Poter muovere il mio corpo e ballare solo un po’ mi fa sentire la stella più fortunata del mondo! Grazie a tutti i miei fan e amici! Anche voi dovete essere la mia stella fortunata! E buon 40° compleanno ...

...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiA Udine 17 nuovi defibrillatori per un soccorso ..."Nelle72 - 96 ore le estreme regioni meridionali italiane sono state interessate da un'onda di calore che definireeccezionale è poco. Sia in termini di intensità sia in termini di durata. Un'ndata di ...... il comunicato Ecco quanto scritto dal Napoli sulle condizioni di Mario Rui: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 28 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Ci aea provato J-Ax a non replicare alle ultime parole di Paolo Meneguzzi, ma non ci è riuscito. Il rapper torna su Instagram e riapre il caso. Ma non lo fa con un post, una foto o una story, lo fa ...(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Via libera della commissione Finanze del Senato al ddl delega per la riforma fiscale. La commissione ha approvato il mandato al relatore, Antonella Zedda (FdI), a riferire in ...