Ultime Notizie – “Interrogazione a vertici per rivedere decisione”

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Nei giorni scorsi abbiamo appreso dagli organi di informazione, a seguito di proteste da parte di parlamentari di maggioranza, che il programma dello scrittore-giornalista Roberto Saviano, ‘Insider, faccia a faccia col crimine’, di quattro puntate, già registrate e previste per novembre su Raitre, non sarà mandato in onda”. Lo dichiarano i parlamentari Pd della commissione di Vigilanza sulla Rai, che hanno presentato unain tal proposito. “Noi chiediamo con forza che la Rai possaquestaper due ordini di motivi: il primo riguarda la rilevanza del programma di Saviano in merito all’argomento trattato “il contrasto alla mafia”, e quindi non permettiamo che vi possano essere ingerenze da parte della politica a discapito del pluralismo e della promozione della cultura e dei valori della legalità”, ...

Nelleore intanto sono emersi anche alcuni rumor secondo cui i prezzi di iPhone 15 Pro Max potrebbero essere superiori a quelli del 14 Pro Max.Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...(Teleborsa) - Dopo due cali consecutivi, a maggio 2023 il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, torna a crescere su base mensile, grazie ad una espansione delle vendite sia sul me ...(ANSA) - ROME, JUL 28 - Allowing Russia to give free grain to Africa is not the right path out of the crisis caused by Russia's withdrawal from a Ukraine grain export deal, Foreign Minister Antonio ...