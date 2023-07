Ultime Notizie – Incidenti sul lavoro | due operai morti a Cuneo e Trani

(Di venerdì 28 luglio 2023) Duesonooggi sul. La prima vittima è un 80enne morto questa mattina nel cuneese dopo essere caduto dall’albero che stava tagliando. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso dei sanitari del 118. L’uomo è deceduto prima del trasporto in ospedale per le gravi lesioni riportate nella caduta. La seconda vittima è un uomo di 53 anni originario di Bitonto, morto stamattina amentre lavorava su un ponteggio edile. Secondo i primi accertamenti l’uomo è stato con ogni probabilità colpito da infarto. Sul caso è intervenuta la Procura di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

