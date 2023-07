Ultime Notizie – Grande Fratello | Buonamici opinionista

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo le indiscrezioni arriva l’ufficializzazione: Cesarasarà la nuovadel ‘’ in partenza a settembre (si parla dell’11 o del 18 ma ancora non c’è una data sicura). In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e disimpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20. La nuovanon sarà l’unica novità del reality. Canale 5 ed EndemolShine, la casa di produzione titolare del format, stanno lavorando per creare una stagione fortemente innovativa. Come già annunciato nelle scorse settimane, per la prima volta non ci sarà distinzione tra ...