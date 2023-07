Ultime Notizie – Esodo estivo 2023 | weekend da bollino rosso | previsioni traffico e consigli

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 luglio 2023) Primodidasulle strade. In previsione dell’aumento dell’Anas ha rimosso fino al 6 settembre oltre 700 cantieri, il 65% dei cantieri ad oggi attivi (oltre 1.100) per offrire un viaggio più confortevole e sicuro a tutti gli utenti per gli spostamenti di breve, media e lunga percorrenza. Le temperature fortunatamente più basse rispetto alla scorsa settimana, che non eliminano però i classici rischi di disturbi e malori legati agli spostamenti: dal mal d’auto ai problemi associati agli sbalzi termici da aria condizionata, fino all’alimentazione. Per evitare di rovinarsi le vacanze, piccole attenzioni possono fare la differenza, come ricordano all’Adnkronos Salute i medici di famiglia della Fimmg. SOSPESI OLTRE 700 CANTIERI SULLA RETE ...