Ultime Notizie – Cet1 al 7 | 89% in scenario avverso ma ‘risultati non confrontabili con 2021’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dai risultati dei stress test Eba 2023 è emerso che la solidità patrimoniale di Bper è confermata dai seguenti risultati, da confrontare con il dato di partenza registrato al 31 dicembre 2022, pari a 12,04% in termini di Cet 1 ratio fully loaded: nellobase ilratio fully loaded nel 2025 è pari al 16%, 396bps in più rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2022; nelloilratio fully loaded nel 2025 è pari al 7,89%, 415bps in meno rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2022. “Tali risultati -sottolinea in una nota l’istituto- non risultanocon quelli dell’omologo esercizio svolto nel 2021 da cui Bper è stata a suo tempo esclusa alla luce degli impatti derivanti dal progetto di acquisizione del ramo d’azienda dal gruppo Intesa ...