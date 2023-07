Ultime Notizie – Carburanti | prezzi benzina oggi in salita

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 luglio 2023)insulla rete. Recependo gli aumenti decisi in questi giorni, le medie deidellapraticati alla pompa risultano infatti in rialzo. E nuovi aggiustamenti all’insù suiraccomandati arrivanoda parte di Q8 e Tamoil (per entrambe +1 centesimo sue diesel). Quanto alle quotazioni internazionali, il diesel continua a crescere mentre laflette leggermente. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 27 luglio, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,895 euro/litro ...