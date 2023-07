Ultime Notizie – breve ritorno del caldo al Sud | temporali estivi al Nord

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo settimane direcord in Italia, torna l’estate ‘normale’ con temperature senza eccessi fino a 35-36°C. Previsto solo qualche strascico al Sud, che sarà toccato nell’ultimo weekend di luglio – spiega l’esperto Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it – da qualche timido tentativo diafricano tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia con 39 gradi. Un veloce tentativo, tuttavia, che avrà vita molto. Rischio, invece, al, ma all’insegna della normalità estiva: niente a che vedere, insomma, con fenomeni estremi, supercelle e forti grandinate dei giorni scorsi. Con l’inizio del mese di agosto le proiezioni meteo indicano quindi un’estate ‘mediterranea’ per tutti, cioè una fase soleggiata, non troppo calda, con un clima piacevole ...

Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli ritiene che questa scelta di azzerare la remunerazione per le banche della riserva obbligatoria costerà a quest', in maniera eguale a come è stata ed è ...Quest'sono molto rare e si ritiene siano i resti di galassie giganti formatesi nell'universo primordiale. Secondo i risultati, la NGC 1277 contiene non più del 5% di materia oscura. I modelli ...Non certo questeche ' affermando di essere in grado di auto - regolarsi non fanno altro che ... 2 condivisioni Condividi Tweet Mattia Armani VIA VIA FONTERelazionate intelligenza ...

Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 28 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Il produttore di chip con sede a Santa Clara in California, che negli ultimi due anni ha visto seriamente minacciata la propria posizione competitiva, ritrova slancio sia in Borsa che nel proprio ...Roma è la città italiana con il più alto «numero medio giornaliero di dosi di cocaina: 18,5 ogni mille abitanti». Ma ...