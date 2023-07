UFFICIALE | l'ex Salisburgo Jaissle va ad allenare in Arabia

Dopo l'ufficialità di Mahrez, il club saudita ha infatti annunciato l'arrivo di Matthias Jaissle, ex allenatore delche aveva già trovato l'accordo con i sauditi nei giorni scorsi.Un desiderio proveniente da entrambe le parti che infatti stanno finalizzando le operazioni, con ilche ha ufficializzato la separazione. Il duro comunicato delsu JaissleLa ...Commenta per primo Il club austriaco del Red Bullha sollevato dall'incarico l'allenatore Matthias Jaissle . Il 35enne tecnico tedesco ha chiesto di essere liberato per andare all'Al - Ahli in Arabia Saudita.

