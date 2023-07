UFFICIALE – Icardi lascia il PSG e torna al Galatasaray | l’annuncio

(Di venerdì 28 luglio 2023) Mauroè pronto are definitivamente il PSG, ilè pronto a riaccoglierlo, a titolo definitivo, dopo il prestito della passata stagione. EccoRITORNO – Mauroil PSG per trasferirsi a titolo definitivo aldopo l’ottima stagione disputata in Turchia: “Sono iniziate le trattative ufficiali con il calciatore e il suo club, Paris Saint-Germain, per il trasferimento del calciatore professionista Mauro EmanuelRivero”. Fonte: www..org Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...

Commenta per primo Mauroal Galatasaray, adesso ci siamo davvero. È il club turco a dare l'annuncio, come da prassi, di aver intavolato una trattativacol Paris Saint - Germain per riprendere l'attaccante ...Mauroè un nuovo giocatore del Galatasaray, ad annunciarlo la stessa società turca con un video sui propri social Mauroè un nuovo giocatore del Galatasaray, ad annunciarlo la stessa società turca con un video sui propri social. Partiye katlmak için doru frekans bekleyin. HERE WE GO GALA! #PartyMustGoOn pic....in attesa di una diagnosidopo il malore Wanda Nara fa chiarezza . Il conduttore argentino parla dei piani della 36enne. " Curerà a Milano la leucemia " , dice. La moglie di Mauro...

Calciomercato - Galatasaray, Icardi resta a titolo definitivo: ufficiale l ... Eurosport IT

E' partito il conto alla rovescia per il ritorno di Mauro Icardi al Galatasaray. Il club turco acquisterà l'attaccante argentino a titolo ...Mauro Icardi al Galatasaray, adesso ci siamo davvero. È il club turco a dare l'annuncio, come da prassi, di aver intavolato una trattativa ufficiale col Paris Saint-Germain per riprendere l'attaccante ...