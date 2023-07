UEFA ricorda un momento d’oro dell’Inter | protagonista Eto’o!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023)unche l’Inter ha vissuto solamente qualche anno fa:è Samuel Eto’o, campione nerazzurro. FOTO ?, tramite il proprio profilo Twitter della Champions League, ha volutore unmagico per l’Inter. Quello in cui Samuel Eto’o è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro. Preparandosi a diventare un campione del club: «28.07.2009 ». 28.07.2009 #UCL pic.twitter.com/4CwHAiQ6gp —Champions League (@ChampionsLeague) July 28, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...