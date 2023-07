Uefa | Juventus fuori dalla Conference League e multa da 20 milioni

La decisione dell'è arrivata sul mancato rispetto del Settlement Agreement, l'accordo sui paletti del Fair Play finanziario entro il 2025. Solo poche settimane fa laera uscita dal ...... 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell'Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria'. In soldoni, se larispetterà i ...Laè esclusa dalla Conference League per la stagione 2023/2024 e dovrà pagare una multa di 20 milioni di euro. E' la decisione dell'per il mancato rispetto del Settlement Agreement, l'...

La Uefa: Juve fuori dalle coppe per un anno e 20 milioni di multa, Fiorentina in Conference La Gazzetta dello Sport

Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, ha commentato la decisione dell'Uefa di escludere i bianconeri dalle coppe europee: "Siamo dispiaciuti per la decisione del UEFA Club ...Multata anche di 20 milioni: al posto dei bianconeri ci sarà la Fiorentina ...