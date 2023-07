Uefa | Juve fuori dalla Conference League e 20 milioni di multa

La Juventus è esclusa dalla Conference League per la stagione 2023/2024 e dovrà pagare una multa di 20 milioni di euro.... laha sanzionato anche il Chelsea: 'Per quanto riguarda il Chelsea FC (ENG), la Prima Camera del CFCB ha concluso che il club ha violato i regolamenti sulle licenze per clube sul fair ...... 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell'Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria'. In soldoni, se la Juventus rispetterà i ...

La Uefa: Juve fuori dalle coppe per un anno e 20 milioni di multa, Fiorentina in Conference La Gazzetta dello Sport

La Juventus non giocherà nella prossima Conference League. La Uefa ha deciso di escludere il club bianconero per una stagione dalle coppe europee per il caso plusvalenze. Comminata anche una multa da ...La Juve sarà fuori dall'Europa. E' questa la decisione dall'Uefa nei confronti del club bianconero. Di seguito il comunicato stampa della Juve. Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Prima ...