Ue - 20 | a luglio cala la fiducia nelle prospettive economia

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 272023 per le altre reti: Pooh. Un Attimo Ancora su Rai3 con 928.000 spettatori (6.6%), Chicago Fire su Italia 1 con 1.226.000 spettatori (8.5%), Il ...L'inflazione rimane la preoccupazione principale madi due punti la percentuale di chi ... la tendenza positiva digode dello slancio offerto dal segmento delle pompe di calore (+37,7%), ma ...L'inflazione rimane la preoccupazione principale madi due punti la percentuale di chi ... la tendenza positiva digode dello slancio offerto dal segmento delle pompe di calore (+37,7%), ma ...A luglio 2023 si stima una diminuzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 108,6 a 106,7). Lo segnala l'Istat spiegando che sale l'indice composito del clima di fiducia delle imprese ...Da uno dei lidi più conosciuti della Sardegna, Donatella Bianchi inizia il suo viaggio della puntata di "Linea Blu" - in onda sabato 29 luglio alle 14.00 su ...