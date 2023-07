(Di venerdì 28 luglio 2023), 28 lug. (Adnkronos) – Il Giappone hato lecontro la Russia in risposta alla guerra inndo l’esportazione didotati di motori da 1.900 cc o superiori, nonchécon motoried. Lo ha dichiarato il ministero del Commercio giapponese in una nota. Le nuoveentreranno in vigore il 9 agosto. Altri articoli sul divieto di esportazione includono acciaio, articoli in plastica e parti elettroniche che possono essere utilizzate per scopi militari. I divieti di esportazione del Giappone verso la Russia riguardano centinaia di articoli, dalle parti diai tessuti. L'articolo CalcioWeb.

...di2020, in una storia su Instagram in seguito alla decisione della Federazione internazionale di scherma di escludere dal torneo di sciabola ai Mondiali in corso a Milano, la fidanzata......sciabola alle Olimpiadi di2020 , in merito alla decisione della federazione internazionale di scherma di escludere dal torneo di sciabola, ai Mondiali in corso a Milano, la fidanzata......di2020, in una storia su Instagram in seguito alla decisione della Federazione internazionale di scherma di escludere dal torneo di sciabola ai Mondiali in corso a Milano, la fidanzata...

Ucraina: Tokyo amplia sanzioni e vieta export veicoli ibridi ed elettrici Il Dubbio

Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - Il Giappone ha ampliato le sanzioni contro la Russia in risposta alla guerra in Ucraina, vietando l'esportazione di veicoli dotati di motori da 1.900 cc o superiori, nonch ...Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver sventato durante la notte un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. «L’Uav è stato distrutto per mezzo della difesa aerea», ha detto il ...