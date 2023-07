Ucraina - Russia | drone su Mosca nella notte | È stato abbattuto

(Di venerdì 28 luglio 2023) Lo ha riferito il quotidiano Politico, secondo cui diversi tank saranno inviati in Germania per la modernizzazione nel mese di agosto. "Il piano è di inviare alcuni carri armati Abrams in Germania ad ...

Laha La dipendenza dei Paesi africani dal grano ucraino e russo Molti paesi africani fanno molto affidamento super le loro importazioni di grano. Tra il 90 e il 100% del ...Washington ha accusato Pyongyang di aver fornito armi allaper il suo sforzo bellico in. Il vice portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel ha dichiarato giovedì che gli Stati ...Non è solo una guerra: lasta commettendo atrocità, ringrazio il popolo italiano. Voglio ringraziarli per averti supportato nel sostenere l'. Fa una grande differenza", le parole del ...Un video di propaganda pro-Russia è diventato virale in poco tempo sui social media in Germania. Nel filmato, ambientato in un fittizio ...Mosca, sventato attacco ucraino con droni. Gli Usa inviano gli Abrams ad agosto, sul campo a settembre. Gli Ucraini: 'L'Aiea ha registrato esplosioni vicino al sito di Zaporizhzhia'. Putin e l'Africa, ...