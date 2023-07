Ucraina-Russia | drone su Mosca nella notte | “È stato abbattuto”

Un anno e mezzo dopo lo scoppio della guerra inil 63 per cento degli intervistati si dichiara a favore delle sanzioni alla(+3% rispetto ad aprile). Ma il Paese resta spaccato in due sull'invio delle armi a Kiev: il 49% delle ...La guerra è stata la ciliegina sulla torta di una spaventosa crisi demografica che sta facendo dell'un Paese spopolato: anche se si arrivasse alla pace coloro che sono andati inhanno ...Propaganda e rovesciamento della realtà. L'continua a mantenere la sua posizione riguardo al rifiuto di colloqui con lanonostante si trovi in una situazione difficile: è quanto ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry ...

L’ucraina Kharlan batte la russa Smirnova ai Mondiali di scherma ma non le stringe la mano: squalificata dopo… la Repubblica

Si è chiuso il torneo individuale di sciabola femminile ai Mondiali di scherma di Milano 2023. In una giornata che verrà ricordata forse più per quanto avvenuto tra l’ucraina Olga Kharlan e la russa A ...Il Senato ha approvato la mozione che riconosce la carestia degli anni Trenta ordinata da Stalin come genocidio. Unanimità mancata per poco: chi sono i 4 parlamentari che si sono astenuti ...