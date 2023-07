Ucraina riammessa nella sciabola a squadre | la Kharlan in pedana

Si va verso l'ufficialità: Olga Kharlan, l'atletasqualificata nella prova di sciabola individuale a seguito del mancato saluto alla collega russa, dovrebbe essere ...Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie 28 luglio 2023Sospesa per il mancato saluto all'avversaria russa, domani sarà in pedana

Scherma, la spadista ucraina Olga Kharlan riammessa dalla Fie dopo il mancato saluto all’avversaria… Il Fatto Quotidiano

Olga Kharlan sarà in gara domani nel tabellone di sciabola femminile a squadre. Dopo la squalifica comminata ieri per non aver salutato l'avversaria russa Anna Smirnova al termine della gara vinta nel ...Scherma: dopo una giornata di polemiche per la squalifica di Olga Kharlan è arrivato il dietrofront della Federazione internazionale, che ha riammesso l'atleta ucraina per la gara a squadre dei Mondia ...