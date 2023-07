Ucraina | proiettile a grappolo uccide un contadino e ne ferisce un altro a Mykolaiv

(Di venerdì 28 luglio 2023) Kiev, 28 lug. (Adnkronos) - Unha ucciso un uomo e ne ha ferito unnell'oblast di. Lo ha scritto su Telegram il capo della polizia regionale Serhii Shaihet. I due contadini stavano lavorando nei campi vicino al villaggio di Lepetiha, quando uno di loro ha calpestato un ordigno facendolo esplodere. Un uomo di 48 anni è morto sul colpo, mentre l'è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate. La polizia ha avvertito la popolazione civile di essere prudente, specialmente nelle aree esposte ai bombardamenti.

