Ucraina | nove feriti nei bombardamenti a Dnipro | il video dei palazzi sventrati

feriti, palazzi residenziali e governativi sventrati. A Dnipro, nell'centro orientale , i russi hanno bombardato un edificio. L'annuncio del raid è arrivato dal ministro dell'Interno ...Il gesto ha portato alla esclusione dal torneo per l'atleta, numerodel ranking mondiale e medaglia d'oro ai Mondiali 2019 Al termine dell'incontro di sciabola ai Mondiali di scherma a ...A seguito dei diversi aumenti,, del costo del denaro messi in atto dalla Banca Centrale ...i tassi di interesse per combattere la spinta inflazionistica derivata dalla guerra tra Russia e. ...

Ucraina, nove feriti nei bombardamenti a Dnipro: il video dei palazzi ... TGLA7

E’ stato colpigto un condominio di Dnipro durante un raid russo nell’Ucraina centrale. Lo riferiscono i media locali, che parlano di almeno tre feriti. Il numero di feriti ...Colpita anche una raffineria a Samara. Bomba nel palazzo dei sindacati a Odessa, in Ucraina, un morto. 'Registrate esplosioni vicino a Zaporizhzhia'. Il Cremlino: 'Noi pronti al dialogo, ma è l'Ucrain ...