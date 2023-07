Ucraina | Natale spostato al 25 dicembre

(Di venerdì 28 luglio 2023) Rottura con la Chiesa ortodossa russa, il disegno di legge firmato dal presidente Zelensky L’ha deciso di spostare al 25la data ufficiale delle festività natalizie, con un disegno di legge firmato dal presidente Volodymyr Zelensky. Si tratta di una rottura con la Chiesa ortodossa russa che celebra ilil 7 gennaio. “La lotta incessante e vittoriosa per la propria identità contribuisce al desiderio di ogni ucraino di vivere la propria vita con le proprie tradizioni e festività”, si legge in una nota esplicativa al disegno di legge sul sito web del parlamento di Kiev. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

