Ucraina | missile russo su condominio a Dnipro Zelensky | “La pagheranno”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Danneggiata anche la sede dei servizi segreti. Kuleba: "Russia Stato terrorista"sunell’centrale. Colpito un. A quanto riferiscono i media locali sarebbero almeno tre i feriti. “Questi bastardi ne dovranno rispondere. Faremo di tutto per la giustizia” twitta il presidente ucraino Volodymyr, promettendo che “la”. “Di nuovo il terrore missilistico”, ha proseguito, precisando che nell’attacco è stata colpita, oltre al palazzo, una sede dei i servizi segreti ucraini. “Ho tenuto subito alcuni colloqui con i servizi segreti ucraini, il ministro dell’Interno, il servizio di emergenza statale e il capo dell’amministrazione militare” aggiunge.ha detto di non credere ...

