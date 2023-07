Ucraina | il nemico ottobre e il bisogno continuo di munizioni | la controffensiva di Kiev tra ambizioni e campo di battaglia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) “È difficile aspettarsi che lasia rapida, dato che i russi hanno avuto il tempo di preparare linee di difesa a scaglioni. La strategia dell’non è riempire le posizioni delcon i corpi dei propri soldati, ma sconfiggerlo tatticamente. Sì, ognuno di noi vorrebbe che lafosse più veloce, ma le vite dei soldati non hanno prezzo. Tanto più che il risultato che conta è quello alla fine”. A parlare così è l’ex capo civile e militare dell’oblast di Luhansk, Serhiy Hayday, che ha anche aggiunto che “l’importante sarà ottenere il risultato entroperché poi le piogge renderanno fangoso il terreno e i mezzi non saranno in grado di muoversi efficientemente”. Soprattutto, Hayday ha descritto – dall’interno – quello che i leader ucraini considerano una vittoria ...