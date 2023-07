Ucraina | governo filorusso | ' kiev ha bombardato Zaporizhzhia con bombe a grappolo'

(Di venerdì 28 luglio 2023) Mosca, 28 lug. (Adnkronos) - Le forze armate ucraine hanno colpito tre volte con razzi il territorio della città di Tokmak a Zaporozhzhia, uccidendo una donna. Lo ha scritto su Telegram il governatoread interim della regione Yevgeny Balitsky, sottolineando che "ieri, il nemico ha lanciato tre attacchi missilistici con munizioni aa Tokmak. Come risultato del bombardamento, una casa residenziale privata ha preso fuoco e una donna è morta". Nell'attacco, un altro residente locale è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Balitsky ha osservato che il secondo missile è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea, il terzo proiettile non è esploso, sarà neutralizzato dai genieri. Tokmok è sotto il controllo dell'esercito russo dal marzo 2022.

