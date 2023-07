Ucraina | governo filorusso | ‘kiev ha bombardato Zaporizhzhia con bombe a grappolo’

(Di venerdì 28 luglio 2023) Mosca, 28 lug. (Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno colpito tre volte con razzi il territorio della città di Tokmak a Zaporozhzhia, uccidendo una donna. Lo ha scritto su Telegram il governatoread interim della regione Yevgeny Balitsky, sottolineando che “ieri, il nemico ha lanciato tre attacchi missilistici con munizioni a grappolo a Tokmak. Come risultato del bombardamento, una casa residenziale privata ha preso fuoco e una donna è morta”.Nell’attacco, un altro residente locale è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Balitsky ha osservato che il secondo missile è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea, il terzo proiettile non è esploso, sarà neutralizzato dai genieri. Tokmok è sotto il controllo dell’esercito russo dal marzo 2022. L'articolo CalcioWeb.

... da dove far arrivare tutto il necessario se non dae Russia "Per ridurre la dipendenza ... ilha collaborato con il settore privato e ha convinto i proprietari di aziende agricole e ...... organizzato a Roma dalitaliano insieme alle tre agenzie Onu del polo alimentare romano (...e del monito lanciato da Mosca contro il transito di qualsiasi nave nel Mar Nero da o per l'. ...'Ilrivede il Pnrr: via progetti per 16 miliardi. Protestano Comuni e opposizioni. In ... invece, il caso politico della sfida ai mondiali di scherma tra un'atletae una russa con la ...

Ucraina: governo filorusso, 'kiev ha bombardato Zaporizhzhia con ... Il Dubbio

Voglio dire che la postura dell’Italia nel conflitto ucraino è estremamente rispettata ... l'Italia, all'epoca del governo Conte, è stata l'unico Paese dei "big seven" ad aderire all'iniziativa cinese ...La decisione del governo di Kiev di riapertura verso gli atleti russi è il giusto segnale di una distensione che fa bene allo sport ...