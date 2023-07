Ucraina | attacco di Kiev in Russia Esplosione e feriti vicino a Rostov

(Di venerdì 28 luglio 2023) L'agenzia Tass fa sapere che unucraino a Taganrog, città portuale dellameridionale, nella regione di, avrebbe provocato almeno 15. L'esposione sarebbe avvenuta in un caffè. Il governatore della regione Vasily Golubev afferma su Telegram che l'è stata presumibilmente provocata da un razzo. "Finora 15 persone hanno richiesto assistenza medica e sono in cura. Tutte hanno riportato lievi ferite da frammenti. Non ci sono state vittime"

L'invasione dell'è stata un terribile errore geostrategico in ogni modo immaginabile. E non ... la Russia ha dimostrato di non avere le capacità militari per unautonomo. La loro unica ...... ha sottolineato il ministero, che ha aggiunto che diverse persone sono rimaste ferite nell'della città portuale della Russia meridionale, nella regione di Rostov, al confine con l'. ...Almeno 15 feriti a Taganrog Holomodor, la storia dell'antico odio russo - ucraino, superpotenze in campo: Xi e Biden non puntano sulla caduta russa: stanotte ancora unrusso ...

Tank ucraini all’attacco: la controffensiva entra nella fase decisiva la Repubblica

Scambio di accuse reciproche tra i due Paesi per esplosioni nella regione Rostov, a 40 chilometri a est dal confine ucraino ...