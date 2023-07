... visto che i giudici della corte d'Assise hanno definito "uomo innamorato" che si è "sentito usato" l'omicida Davide Fontana, a cui non hanno comminato l'ergastolo per aversenza ...... visto che i giudici della corte d'Assise hanno definito "uomo innamorato" che si è "sentito usato" l'omicida Davide Fontana, a cui non hanno comminato l'ergastolo per aversenza ...Mentre stava tagliando l'erba con il trattore, un impiegato della ditta ha investito e... 'Il cadavere erae c'erano pezzi di vestito ovunque. È stato qualcosa di terribile', hanno ...

Ucciso e smembrato: crypto influencer trovato a pezzi in una valigia ilGiornale.it

A fare il macabro ritrovamento alcuni bambini che giocavano vicino a un ruscello nella città di Ingeniero Budge in Argentina ...Un gruppo di bambini ha trovato nel fine settimana una valigia piena di resti smembrati di un uomo mentre giocava vicino a un ruscello nella città di Ingeniero Budge, nella provincia di Buenos Aires, ...