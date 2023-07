Uccide la moglie e si suicida | tragedia nel Napoletano

(Di venerdì 28 luglio 2023) AGI - Questo pomeriggio al civico 10 di via Parini a Monterusciello, quartiere del comune di Pozzuoli, in un appartamento, trovati dai carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione al 112, i corpi di una coppia di coniugi. Erano le 17.30 quando qualcuno ha telefonato al numero di emergenza per segnalare colpi d'arma da fuoco. Il personale sanitario del 118, allertato dai carabinieri, non ha potuto che dichiarare il decesso di Antonio Di Razza, 50 anni, e Angela Gioiello, 39 anni, sua. I due erano all'interno della camera da letto, e sul pavimento accanto a loro c'era una pistola. Anche se gli inquirenti ufficialmente non escludono alcuna pista, secondo quanto apprende l'AGI, al culmine di una lite in famiglia, l'uomo ha ucciso lae poi si è tolto la vita. In casa al momento dell'omicidio-suicidio erano presenti anche i figli della ...

