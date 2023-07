UAP al Congresso degli Stati Uniti | trascrizione delle testimonianze

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le dichiarazioni rilasciate il 26 luglio alla Camera dei Rappresentanti delsui cosiddetti fenomeni anomali non identificati (UAP) hanno fatto il giro del mondo.

Dobbiamo esigere trasparenza dal Dipartimento della Difesa, dalla nostra comunità di intelligence e dalla nostra industria della difesa sul loro lavoro. Ilriconosce che il tema degli ......Aerial Phenomena (), l'audizione "bipartisan" richiesta da deputati democratici e repubblicani tenuta il 26 luglio nella tarda mattinata di Washington a Capitol Hill (sede deldegli Usa) ...... nell'ambito dei tentativi deldi acquisire maggiori informazioni sugli Ufo, o(unidentified aerial phenomena). Grusch ha riferito che nel 2019 gli fu chiesto dal capo della task force ...

“Fenomeni inspiegabili”. Gli Ufo atterrano al Congresso americano la Repubblica

Gli Stati Uniti possiedono resti biologici di esseri alieni e rottami di astronavi precipitate sulla Terra nel corso di quasi un secolo. Una di queste cadde a Vergiate, in provincia di Varese, ...Fenomeni aerei non identificati preoccupano il governo USA, mentre il Pentagono istituisce un ufficio per analizzare i dati ...