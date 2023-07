Twitch Prime Gaming | I Giochi GRATIS di Agosto 2023

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 28 luglio 2023) Amazonè un paradiso per i videogiocatori, offrendo ogni mese una selezione digratuiti e sconti imperdibili. Con l’attesa line-up digratuiti per il mese difinalmente svelata, i giocatori possono prepararsi per un’esplosione di avventure e divertimento che li aspetta.– Gamerbrain.netIper gli abbonati AMAZONadIl mese si apre in grande stile con il rilascio di “PAYDAY 2 + The Gage Mod Courier DLC” su Epic Games Store, che sarà disponibile gratuitamente a partire dal 3. Questo titolo offre emozionanti sparatorie e tattiche strategiche, permettendo ai giocatori di immergersi ...