Tv di stato | ' il generale Tchiani nuovo leader del Niger'

"Quindi, ine in conclusione, le sfide che stiamo affrontando definiranno la nostra ... come eraprevisto la scorsa estate". "L'economia europea " ha dichiarato - ha evitato il rischio ...IlAbdourahamane Tchiani, capo delle Guardie presidenziali, è il nuovo uomo forte del Niger, lo afferma la Tv nazionale. IlTchiani ha letto venerdì una dichiarazione alla televisione nazionale del Niger in qualità di "presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria", la giunta che ha ......anche sull' Isola non ha mai parlato di un'eventuale fidanzata o della sua vita privata in,... poco cambia, perché il succo alla fine è uno solo: Luca sarebbelasciato e, avendo avuto ...

Niger, per la tv di stato il generale Tchiani è il nuovo leader RaiNews

“Le armi gratis per rafforzare la sicurezza e la sovranità di questi Stati” ha spiegato il premier russo al vertice Russia-Africa a San Pietroburgo. Mentre ...L'ultimo caso ha riguardato le frasi sessiste pronunciate in una telecronaca sui mondiali di nuoto, ma i precedenti sono diversi e le difficoltà a cambiare le cose sono strutturali ...