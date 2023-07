(Di venerdì 28 luglio 2023) Gli italiani sono con la valigia pronta, direzione vacanze. Milioni di persone alla ricerca di riposo, sole, relax al mare o in montagna. Ed,, ecco a voi la sorpresa, che in realtà sorpresa non è. Perché mai come in questa settimana rispetto agli ultimi 3 mesi laed il gasolio hanno raggiunto prezzi record. La spiegazione degli esperti è semplice: c’è stata un’impennata del prezzo del petrolio. Tutto vero e confermato dalle cifre. Ma… Ma sono ormai 30 anni che ogni estate siamo davanti alla stessa storia. Qui, ad esempio, trovate un articolo sul caro prezzi dei carburanti del 1999, pezzo in cui si raccontava l’impennata agostana. Ovviamente le ragioni di allora erano diverse da quelle di oggi. e comunque trovare un motivo è piuttosto semplice: si può scegliere il rialzo del greggio legato ad una guerra internazionale, o ad un ...

In volo con i bambini, 5 consigli furbi per viaggi più confortevoli (per) L'imbarco prioritario Meglio di no. Salire a bordo per ultimi può aiutare i bambini a ... Bambini in. Dal mal d'...Secondo i dati che emergono da una indagine, che riguardai tipi di, non solo quella in albergo, realizzata da Federalberghi con il supporto tecnico dell'Istituto ACS Marketing Solutions ed effettuata dal 17 al 21 luglio con il sistema C. A. T. ...E ancora: "Vergonati veramente, andare a fari la bellain cui stanno massacrando migliaia ...e poche volte si è creata una tale indignazione nei confronti di un personaggio pubblico che...

Tutti in vacanza, con l'immancabile aumento della benzina Panorama

Anche quest'anno guarda caso, nei giorni da bollino nero del traffico il prezzo dei carburanti tocca i massimi. Come accade da 40 anni ...Myrta Merlino da settembre prenderà il posto di Barbara D'Urso nel pomeriggio televisivo di Mediaset. In questi giorni la conduttrice tv si sta godendo delle meritate vacanze ...