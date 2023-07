Turismo | Isola FH55 Hotels | “Puntare su eccellenza e personalizzazione dell’esperienza”

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) –, uno dei principali gruppi alberghieri nel panorama italiano, è guidato da 60 anni dalla stessa famiglia, da quando nel 1955 Dino Innocenti pioniere nel settore dell'hôtellerie aprì il primo albergo a Firenze. Da alloraè in continua crescita e perfezionamento: sempre attento a standard di lusso ed, accoglienza e a risorse umane. Progetti, ambizioni e obiettivi sono raccontati da Federico, nipote del fondatore. Federicoparla della sua azienda di famiglia,, con orgoglio ed emozione per il passato e slancio e speranze per il futuro: ricorda il nonno che ebbe l’intuizione di costruire il Grand Hotel Mediterraneo e si augura che anche i suoi figli abbiano la stessa passione e soddisfazioni ...

... alle 22 riflettori puntati sui Manhattan Transfer , in arrivo nell'sull'onda dell'ultimo ... Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del, Artigianato e Commercio ......la realizzazione di collegamenti fissi a banda ultra - larga e mobili 5G in tutta l'. Progetti ... in un contesto fortemente orientato a lavori stagionali legati ale scarso interesse ad un ...... a Portopaolo di Capo Passero,delle Correnti. Foto di Anna Maria D'Urso. Tra bar vintage e ristoranti gourmet Portopalo in passato era il regno dei pescatori, oggi riconvertiti al. Le ...

Turismo, Isola (FH55 Hotels): "Puntare su eccellenza e ... Adnkronos

Boom di presenze di stranieri e nei tre mesi estivi del 2023 si stimano nell’isola quasi 80 mila assunzioni in più nelle aziende siciliane ...La Sicilia è tra le sei prime regioni d’Italia per le destinazioni per le lunghe vacanze, superiori a 4 giorni, boom di presenze di stranieri e nei tre mesi estivi del 2023, da luglio a settembre, si ...