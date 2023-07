(Di venerdì 28 luglio 2023) Non solo giocatori, ma l’Arabiaè alla ricerca anche di nuovi allenatori e avrebbero messo gli occhi suNon solo giocatori, ma l’Arabiaè alla ricerca anche di nuovi allenatori e avrebbero messo gli occhi su. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due tecnici potrebbero approdare nella Saudi Pro League per una nuova avventura.

All.:. VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone. All.:(in panchina Bocchetti). OMNISPORTAll.:. VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone. All.:(in panchina Bocchetti). OMNISPORT

Tudor e Mazzarri nel mirino dell’Arabia Saudita Calcio News 24

L'Arabia Saudita è pronta a colpire di nuovo e guarda ancora una volta verso l'Italia. Nel mirino della Saudi Pro League, come riporta Sky Sport, adesso ci sono infatti due ...Non solo giocatori. L'Arabia Saudita infatti mette nel mirino anche allenatori con un lungo passato in serie A. Secondo Sky Sport infatti Igor Tudor e Walter Mazzarri, sarebbero ...