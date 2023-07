TS – Rovella torna in Italia Juventus-Milan è anche Weah-Pulisic

(Di venerdì 28 luglio 2023) 2023-07-27 23:17:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: LOS ANGELES – A poche ore dalla sfida molto attesa con il, che sarà la prima amichevole dei bianconeri in questo precampionato, laha svolto una seduta di rifinitura a porte rigorosamente chiuse al Sullivan Field, il campo da soccer all’intrno della Loyola Marymount University. La novità principale è il rientro, nelle possime ore, di Nicolòin: il centrocampista, che con ilnon avrebbe comunque giocato perché indisponibile, ria Torino in anticipo per proseguire il percorso di recupero da un problema muscolare. Che festa fuori dallo stadio Non ci sarà il sold out al Dignity Health Sports Pak di Carson, dove si terrà il dullo trae ...

1 Nicolòin Italia. L'infortunio muscolare rimediato in questa fase di preparazione impone un recupero che prevede terapie e check al J MEdical. Ecco perché dopo l'amichevole della Juve con il ...(LaPresse) - Calciomercato.itQuesta notte contro il Milan, non ci saranno neanche Paul Pogba e Dusan Vlahovic, due big che sperano di ritrovare la forma migliore in vista dell'inizio del ...La novità principale è il rientro, nelle possime ore, di Nicolòin Italia: il centrocampista, che con il Milan non avrebbe comunque giocato perché indisponibile, ritorna a Torino in anticipo ...

Rovella torna in Italia. Juventus-Milan è anche Weah-Pulisic Tuttosport

Ultime notizie Juventus, c'è un nuovo infortunio: Allegri spiazzato, lo manda subito in Italia per degli accertamenti ...Juventus Women, Lundorf torna in Serie A femminile: si allena già con la nuova squadra. Con lei anche Nicole Arcangeli Il Como ha iniziato la sua preparazione in vista della prossima stagione di Serie ...