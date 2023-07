Trump | le incriminazioni non fermeranno la mia corsa 2024

"La mia campagna non si ferma, lenon mi faranno abbandonare la corsa alla Casa Bianca nel 2024". Lo ha detto Donaldin un'intervista telefonica alla radio conservatrice Real Voice of America.Le nuove accuse potrebbero far slittare il processo per le carte segrete fissato in maggio sul quale pesano le incognite di possibili altrediper il 6 gennaio e per le ...Sono le ore in cui negli Stati Uniti si discute delle nuove. Il procuratore speciale Jack Smith presenta ulteriori capi di accusa contro l'ex presidente, nell'ambito del caso ...

Usa news, Trump verso nuova incriminazione: legali avvertiti Adnkronos

"La mia campagna non si ferma, le incriminazioni non mi faranno abbandonare la corsa alla Casa Bianca nel 2024". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica alla radio conservatrice Real Voic ...Nelle 60 pagine supplementari all'incriminazione per le carte a Mar-a-Lago, Smith ha accusato Trump di essere stato in possesso di un documento di guerra altamente classificato e di averlo condiviso, ...