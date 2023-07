Trump deve affrontare nuove accuse per il caso dei documenti riservati

Carlos de Oliveira, il gestore della proprietà di Mar - a - Lago, la villa didove sono stati trovati più di 300 documenti classificati,rispondere di un'accusa di alterazione, ......fatto dopo una chiamata di ventiquattro minuti con, il quale ha sempre detto di non sapere del valore di quelle carte. Una "mossa disperata" In una nota l'ex presidente, che...Quanto all'Occidente, "lavorare insieme per supportare il nostro sistema industriale favorendo ... "Con disappunto di Biden, sembrava essere una versione italiana dell'ex presidente Donald", ...

Trump incriminato per altre tre accuse nel caso dei documenti top ... Adnkronos

Nuove accuse nel caso dei documenti di Mar-a-lago, con Trump che avrebbe chiesto di cancellare alcuni video di sorveglianza.(Adnkronos) – Il team del procuratore speciale Jack Smith ha accusato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump di altri tre capi d’accusa nel caso dei documenti riservati, che si aggiungono ai 3 ...