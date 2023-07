Trentino | centrodestra unito | Maurizio Fugatti candidato a Presidente della Provincia di Trento

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 luglio 2023)granitico per ilche prefigura una probabile vittoria per le elezionili (ma essendo unaautonoma è come se fosse una Regione) diche si svolgeranno nell’ottobre del 2023. Riconferma perLega , vincitore cinque anni fa, mentre il vicedesignato è la rappresentante di Fratelli d’Italia Francesca Gerosa. Tutti i sondaggi danno ilnettamente favorito in virtù di una buona amministrazione del quinquennio che si sta per chiudere. Il comunicato del: ”protagonista, coalizione allargata a forze autonomiste” Nel comunicato diffuso dopo la riunione odierna si legge che “i ...