Trani | malore improvviso per Arcangelo Sifo | operaio edile 53enne | morto sull' impalcatura

(Di venerdì 28 luglio 2023) Unfatale ha colpito il bitontinonella quale stava lavorando. Un fulmine a ciel sereno per ilche si è accasciato dopo aver accusato il: inutile l'arrivo sul posto dei sanitari del 118. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, s

Arcangelo Sifo stava lavorando su un'impalcatura a, quando è stato colto da, morendo sul colpo. Sulle cause del decesso, che potrebbe anche essere legato al caldo di questi giorni, sono ...Sarebbe stato colto da unmentre lavorava su un impalcatura a. Un operaio bitontino di 53 anni, Arcangelo Sifo, è morto questa mattina: secondo quanto riportato dall'Ansa, l'uomo, residente a Palo del Colle, si ..."Sinistra italiana esprime solidarietà alla famiglia di Arcangelo Sifo, morto quest'oggi amentre lavorava su una impalcatura alla giovane età di 53 anni colto da un": lo dichiara Michele Rizzi, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana. "I funzionari dello Spesal dell'Asl ...

Trani, operaio 53enne muore sull'impalcatura dopo un malore TGCOM

Un operaio di 53 anni, originario di Bitonto è morto questa mattina a Trani. È caduto da un'impalcatura, colto da un malore ...Una giornata di lavoro come tante altre, un cantiere edile privato a Trani, via Fiume, dove l’attività di ristrutturazione di una palazzina era in corso. Ma il destino ha voluto che quella normale gio ...