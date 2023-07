Traffico Roma del 28-07-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 luglio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazioneintenso sul grande raccordo anulare rallentamenti sono segnalati in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria da Nomentana fino allo svincolo dellaL’Aquila in esterna si rallenta tra Laurentina e Tuscolana in uscita dasi sta in coda sulla A24 la barriera diEst e poi sulla-napoli da San Cesareo a Valmontone verso Napoli ci sono poi quelle sulla Pontina da Pomezia ad Aprilia direzione Latina per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona serata un servizio a cura della c e della Polizia LocaleCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità