Traffico Roma del 28-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna non si escludono ulteriori difficoltà causate da un incidente per chi viaggia tra Laurentina e Anagnina nessun cambiamento di rilievo sul interna maggiormente trafficata tra Cassia bis e Prenestina migliorano le condizioni di viaggio sulla diramazioneSud in particolare dopo le code causate da un incidente tra il raccordo anulare Monte Porzio Catone in direzione dell’auto sole sulla A24 si rallenta ulteriormente tra sette camini alla barriera autostradale diEst per chi arriva dalla capitale rallentamenti sempre perintenso sulla-napoli della A1 tra la diramazioneSud Valmontone verso il capoluogo Campano ancora prudenza sulla Cassia bis tra il raccordo ...