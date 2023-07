Traffico Roma del 28-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna solointenso tra la Colombo la diramazioneSud spostamento dell’ora di punta anche in interna tra Cassia bis Prenestina Maggiore attenzione sulla diramazioneSud Queen all’ultima ora ulteriori Disagi causati da un incidente tra il raccordo anulare Monte Porzio Catone in direzione dell’auto sole trafficata l’autostradaNapoli nel dettaglio tra laTeramo e Valmontone per chi va al capoluogo Campano nessun di rilievo con esclusione Degli spostamenti delle pomeriggio sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale rallentamenti su via della Foro Italico tra Corso Francia & via Salaria direzione San Giovanni in questo tratto segnaliamo anche un ...