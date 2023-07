Traffico Roma del 28-07-2023 ore 14 | 30

(Di venerdì 28 luglio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... viale Zerbi nel tratto compreso tra viae Piazza Indipendenza, il Parcheggio della Stazione ... DOMENICA 30 LUGLIO Nella giornata di domenica 30 luglio sarà nuovamente chiuso alveicolare, ...... che rende necessaria l'attivazione del doppio senso di marcia nella canna del tunnel in direzione Avellino, precedentemente adeguata e le limitazioni già note per ilpesante e gli ...Ilpotrebbe riguardare in particolare i principali itinerari turistici: la A2 'Autostrada ... arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 'Appia' assicura i collegamenti trae ...

Rally di Roma Capitale, venerdì la partenza: le modifiche alla viabilità RomaToday

Al via le grandi partenze nell'ultimo fine settimana di luglio. Anas riduce di oltre il 65% il numero dei cantieri presenti lungo la rete stradale ...Reggio Calabria si prepara alle Frecce Tricolori: modifiche alla circolazione del traffico, bus navetta e divieti di balneazione ...