Traffico Roma del 28-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 luglio 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione se pure in diminuzione ilnell’area cittadina della capitale come sulle consolare ingresso asono ancora attiva alcune segnalazioni di disagi alsul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ci sono ancora code a tratti tra le uscite Laurentina e Casilina e resta difficoltosa poi la circolazione lungo la Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri È laggiù su ambedue le carreggiate la causa per chi viaggia verso Viterbo è un incidente mentre in direzione del raccordo anulare abbiamo file da questa mattina a causa di lavori cantiere rallentamenti anche su via Appia in direzione del centro tra via di Torre del Fiscale e via dell’Arco di Travertino questo pomeriggio nell’aria di Colle Oppio la cerimonia di apertura per l’edizione 2020 3 del Rally di ...