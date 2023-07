Traffico Roma del 28-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 luglio 2023) LuceverdeVerri trovati dalla redazione spostamenti momento in ingresso ain particolare sulle consolarisul Raccordo Anulare in coda tratti in carreggiata interna file tra le uscite Centrale del Latte Tiburtina Poi tra tuscolane Ardeatine ancora tra l’uscita per la via del mare quella per laFiumicino sull’esterno abbiamoin coda tra le uscite PisanaFiumicino successivamente tra Prenestina e Tiburtina lungo la tangenziale est e code dal tratto Urbano dellaL’Aquila viale Castrense verso San Giovanni in direzione dello Stadio Olimpico code a tratti tra salari alla galleria Giovanni XXIII poi abbiamoin coda sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto Urbe nel pomeriggio di oggi nell’aria di Colle ...