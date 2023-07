Traffico Roma del 28-07-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati dalla redazione e spostamenti un aumento sulle consolari in particolare in ingresso aincolonnamenti sul tratto Urbano della A24L’Aquila da Osservare in direzione della tangenziale est sul Raccordo Anulare ci sono quelli entrati in carreggiata interna tra la diramazione diSud Ardeatina e sull’ esterna file tra le uscite Prenestina e bivio A24 L’Aquila lungo la tangenziale est e ilè molto lento tra salari e Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico sulla via Pontina si sono formate code da Pomezia a Castel di Decima tratti in direzione dipolizia locale segnala un incidente su via della Bufalotta possibili disagi ale rallentamenti oggi nell’area di Colle Oppio la cerimonia di ...