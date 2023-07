Touré all' Atalanta | Juve su Gonzalez e Kane al Bayern | le trattative di oggi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Con l'arrivo dila Dea può liberare Hojlund. Laè in vantaggio per il giovane uruguaiano, il Milan stringe per Musah per 20 milioni e l'Inter si avvicina al portiere. Tutte le notizie di ...

Con l'arrivo dila Dea può liberare Hojlund. La Juve è in vantaggio per il giovane uruguaiano, il Milan stringe per Musah per 20 milioni e l'Inter si avvicina al portiere. Tutte le notizie di mercato ......Matteo (22) Scalvini Giorgio (42) Toloi Rafael (2) Zappacosta Davide (77) Zortea Nadir (21)'... sempre più tentato dalle offerte arabe dopo l'arrivo diManca solo l'ufficialità per il trasferimento di El Bilal'Atalanta. L'attaccante maliano dell'Almeria, club della Liga spagnola, 22 anni, è atteso oggi per le visite mediche a Milano. Entro la giornata la firma e il comunicato della società. Il ...